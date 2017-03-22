Google представила первую версию Android O

Корпорация Google выпустила тестовую версию новой операционной системы Android O. Прошивка предназначена для разработчиков и доступна на ограниченном ряде устройств.

В компании выделили основные преимущества Android O. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает оптимизировать работу устройства. Приложениям в фоне теперь нельзя интенсивно потреблять интернет-трафик и данные с GPS.

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Из внешних изменений в системе появились специальные бейджи для иконок, которые показывают количество уведомлений от данного приложения. Подобные бейджи есть в iOS и некоторых лаунчерах для Android. Сами пиктограммы стали адаптивными и автоматически подстраиваются под общий вид системы.

Изменения появились и в системе многозадачности. Теперь для некоторых приложений появилась возможность запускаться в режиме «картинка в картинке». Таким образом, к примеру, видеоплеер может быть запущен отдельным мини-окном поверх всего экрана с возможностью это окно перемещать и масштабировать.

Переработке подверглись приложение «Настройки», шторка уведомлений, статус-бар и многие другие элементы системы. Прошивка доступна для Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Google Pixel, Pixel XL и Pixel C. Также ее можно запустить через официальный эмулятор Android.