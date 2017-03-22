Адвокат семьи Магнитского госпитализирован после падения с высоты

Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, госпитализирован после падения с высоты Новой Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских службах.

Инцидент произошел во вторник, 21 марта, около 16:00 на территории частного дома в городе Троицк. По данным источника, 49-летний Горохов вместе с рабочими пытался поднять ванну в мансарду дома, однако лебедка не выдержала.

По информации РЕН ТВ, юрист выпал из окна, когда поднимал ванну на четвертый этаж.

Горохов получил обширные травмы — множественные ушибы и переломы. «Горохов был доставлен в Боткинскую больницу вертолетом... Его состояние оценивается, как тяжелое», — добавил источник. Как стало известно телеканалу, юриста поместили в реанимацию.

В качестве предварительной причины произошедшего рассматривается несоблюдение техники безопасности. По данным источника, лебедка была подобрана неправильно. «Ее явно выбирал не специалист, конструкция довольно примитивна», — уточнил он.

«На криминальную подоплеку ничего не указывает... Любые спекуляции о покушении на жизнь адвоката в преддверии слушаний по поводу заочного ареста Браудера являются несостоятельными», — добавил источник агентства.

Помимо матери Сергея Магнитского, Горохов также представлял интересы основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Фонд действовал в России с 1996 по 2006 год, занимаясь торгами на российском фондовом рынке. В 2005 году Браудеру был запрещен въезд в Россию. В 2013-м он был заочно осужден на девять лет лишения свободы за неуплату налогов.

Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Он скончался в московском СИЗО «Матросская тишина» через год после заключения под стражу. Официальная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Однако его бывшие коллеги и адвокаты неоднократно заявляли, что перед смертью он был избит и оставлен без надлежащей медицинской помощи.

Страны Запада сформировали санкционный список российских должностных лиц, причастных, по мнению властей этих государств, к гибели юриста.