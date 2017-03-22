Израиль анонсировал крупнейшие в своей истории учения ВВС

Осенью 2017 года в Израиле пройдут Blue Flag — учения ВВС, которые станут крупнейшими в истории страны. Об этом пишет Defense News.

К участию в учениях приглашены представители семи иностранных государств: США, Греции, Польши, Франции, Германии, Индии и Италии. Всего планируется задействовать свыше 100 боевых самолетов. За ходом учений будут наблюдать представители и военные атташе из более чем 40 государств.

«Это будут крупнейшие учения в истории для ВВС Израиля», — заявил подполковник Ричард Гехт, начальник управления международного сотрудничества Армии обороны Израиля.

Он не стал пояснять, какие именно темы будут отрабатываться на учениях. Издание, однако, отмечает, что на прошлом Blue Flag были совершены несколько сотен учебно-тренировочных вылетов, в которых решались задачи воздушного боя, нанесения ударов по мобильным и стационарным наземным целям и прорыва ПВО.

Blue Flag проводятся с 2013 года раз в два года, обычно их длительность составляет около двух недель.