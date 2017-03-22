ЛДПР собралась отозвать «дурацкий» законопроект изгнанного из партии Носова

Фракция ЛДПР в Госдуме планирует отозвать законопроект о запрете на выезд за границу для сотрудников МВД, разработанный бывшим депутатом Дмитрием Носовым. Об этом сообщил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, передает ТАСС в среду, 22 марта.

«Будем пытаться отозвать этот дурацкий закон», — сказал политик. По его мнению, от запрета на выезд за границу пострадают в первую очередь семьи полицейских.

«Жена хочет поехать в Турцию, а ему нельзя», — пояснил Жириновский.

Материалы по теме Навылет «Горижоп» и скандал в сауне — за что изгоняют из партий

Он также подчеркнул, что разработка подобных законодательных инициатив стала одной из причин исключения Носова из рядов либерал-демократов в июне 2016 года (тогда отмечалось, что он увлекся самопиаром и созданием «личной гвардии»).

Законопроект об ограничении на выезд за рубеж для сотрудников МВД был внесен на рассмотрение Госдумы в ноябре 2015 года. В пояснительной записке к документу отмечалось, что это будет способствовать противодействию коррупции.

Дмитрий Носов — заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах. 4 декабря 2011 года был избран депутатом Госдумы по списку партии ЛДПР от Красноярского края. По итогам сентябрьских выборов Носов не смог переизбраться в нижнюю палату парламента.