«Вертолеты России» досрочно завершат поставку 12 Ми-8МТВ-5 в Белоруссию

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» досрочно завершит контракт на поставку в Белоруссию 12 машин типа Ми-8МТВ-5. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе холдинга.

Заявление о досрочной отгрузке второй партии из шести вертолетов сделал глава холдинга Андрей Богинский во время визита в Казань делегации военного ведомства Белоруссии во главе с замминистра обороны республики Игорем Лотенковым.

По его словам, плановым сроком сдачи второй партии был май 2017 года, но сейчас уже понятно, что вертолеты будут переданы в апреле.

Контракт на 12 вертолетов Ми-8МТВ-5 был подписан на форуме «Армия-2015» в июне 2015 года. В тот же период Белоруссия купила в России четыре учебно-боевых самолета Як-130.