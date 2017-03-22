Российский алгоритм распознавания эмоций признан лучшим в мире

Российская компания NtechLab, разработчик известного сервиса FindFace, позволяющего найти человека по фотографии среди миллионов пользователей социальных сетей, стала победителем первого в мире чемпионата по распознаванию эмоций людей при помощи компьютерных алгоритмов EmotionNet Challenge. Результаты конкурса доступны на сайте Университета штата Огайо, который проводил соревнование.

На чемпионат заявились около 40 команд, но большинство из них отсеялись на предварительном этапе.Участникам предстояло проанализировать эмоции на миллионе изображений, полученных в естественных условиях. 950 тысяч из них использовались для «обучения» программы, 25 тысяч — для проверки точности алгоритма, а еще 25 тысяч — для сравнения эффективности алгоритмов.

Основная трудность с определением эмоций по выражению лица в естественных условиях была связана с тем, что лица не всегда были повернуты прямо к камере. Кроме того, люди на снимках по-разному выражали одни и те же эмоции, а освещение на фотографиях также варьировалось.

Речь шла не только о простых эмоциях («счастливый», «печальный», рассерженный»), но и о составных («рассержен и удивлен»). Участникам чемпионата было необходимо распознать 16 основных эмоций, которые определялись по уникальной вариации сокращения лицевых мышц. При этом организаторы умышленно снижали качество изображения, уменьшая четкость и закрывая небольшую часть фотографии. В итоге алгоритм NtechLab оказался точнее, чем у конкурентов из Университета Джонса Хопкинса.

«Распознавание эмоций — это зарождающаяся отрасль, в которой нет хороших бенчмарков. Конкурс, проводимый университетом Огайо — один из кандидатов на эту роль. Мы решили поучаствовать в нем, чтобы понять, где находимся относительно наших конкурентов и какие наработки в этой области существуют во всем мире. Мы рады результатам, ведь это не финальная версия нашего алгоритма. Алгоритм проходит бета-тестирование и мы продолжаем работать над улучшением его свойств. В ближайшее время мы планируем выпустить готовое решение для бизнеса», — отметил сооснователь NtechLab Артем Кухаренко.

Он также подчеркнул, что определение эмоций — крайне перспективное направление, которое может быть использовано в очень широком спектре коммерческих решений: от оценки эффективности рекламных и маркетинговых кампаний в ритейле до области безопасности, где распознавание эмоций позволит компьютерным системам автоматически реагировать на людей с подозрительным выражением лица.

«Российские программисты одни из самых лучших в мире — они традиционно показывают сильные результаты в международных конкурсах. В 2000 году Россия впервые выиграла Assoсiation for Computing Machinary International Collegiate Programming, самый престижный и известный мировой конкурс по программированию, и с тех пор команды из РФ несколько раз оказывались на первом месте. Профессиональные конкурсы, в которых участвуют не студенты, а уже работающие на рынке компании, как правило, менее широко освещаются, но в них также достаточно часто выигрывают команды из России, как, к примеру, в случае с The MegaFace Benchmark, где компания NtechLab одержала победу», — прокомментировал результаты россиян гендиректор российской инвестиционной интернет-платформы StartTrack Константин Шабалин.