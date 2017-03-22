Назван объем первой поставки истребителей ПАК ФА для ВВС России

Первая партия истребителей пятого поколения ПАК ФА для Минобороны составит шесть единиц. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил командующий ВВС России, заместитель главкома Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Андрей Юдин на проходящем в Малайзии авиасалоне LIMA 2017.

Ранее, в июле 2016 года, заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что серийные поставки ПАК ФА начнутся с 2018 года, в рамках новой государственной программы вооружений, рассчитанной на период 2018-2025 годов. По неоднократным заявлениям руководства Минобороны, первая партия самолетов должна была составлять 12 машин.

Первоначально в Государственной программе развития вооружений на период до 2020 года (ГПВ-2020) предусматривалась закупка 52 машин Т-50, разрабатываемых по проекту ПАК ФА. Однако в марте 2015 года Борисов отмечал, что в рамках ГПВ-2020 количество самолетов может быть сокращено. «Лучше нам иметь задел в виде ПАК ФА и возможность потом продвинуться вперед, до конца выжав все возможности из истребителей поколения 4+», — подчеркивал тогда заместитель главы Минобороны.

Истребитель Т-50, разрабатываемый по программе ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, широкой публике он был представлен на авиашоу МАКС-2011. Одновременно с истребителем пятого поколения разрабатывается новая инфраструктура обеспечения для перспективного самолета и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке). Предполагается, что испытания Т-50 будут завершены в 2017 году.

