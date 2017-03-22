В Музее современной истории России открылась выставка «1917. Код революции», подготовленная совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе организации.

Выставка, приуроченная к столетней годовщине революции 1917 года, представляет собой первый полномасштабный проект, на данную тематику. В церемонии открытия принял участие министр культуры России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

На выставке представлены личные вещи участников событий, записки вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и другие уникальные экспонаты — от иллюминатора с крейсера «Аврора» и телефонного аппарата из штаба революционеров до оружия с места расстрела царской семьи и произведений искусства, родившихся под влиянием эпохальных событий.

Посетители также смогут увидеть редкие архивные документы, журналы и агитационные плакаты столетней давности. Благодаря современным технологиям и разработанным к выставке интерактивным программам у посетителей будет возможность увидеть, о чем та или иная газета писала в разные дни и месяцы рокового года, подробнее ознакомиться с основными действующими лицами событий, услышать воспоминания свидетелей и непосредственных участников революционных волнений.

Всего на выставке представлены более 1500 артефактов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории.