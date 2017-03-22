В Крыму приняли закон о профилактике наркомании и токсикомании

Госсовет Крыма во втором, окончательном чтении принял закон о профилактике наркомании и токсикомании. Об этом в среду, 22 марта, сообщает агентство Крыминформ.

Депутаты парламента поддержали законопроект единогласно. Документ предполагает устранить пробелы в уже действующем законодательстве и урегулировать отношения в сфере антинаркотической пропаганды и агитации, антинаркотического обучения и воспитания, выявления, учета, лечения и реабилитации больных наркоманией и токсикоманией.

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Проект закона был внесен в Госсовет в январе 2017 года, сообщал портал «Новости Крыма». Как отмечалось в пояснительной записке к документу, проблема распространения наркотических веществ оказывает пагубное воздействие на социально-психологическую атмосферу в обществе. Так, по данным статистики в 2015 году правоохранительными органами зарегистрировано 1 743 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 447 связаны со сбытом наркотических и психотропных веществ. За тот же период выявлено 1 172 лица, совершивших данные преступления. В состоянии наркотического опьянения совершено 190 правонарушений, при том, что за 2014 год всего 66.