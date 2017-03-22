ЮНЕСКО отказалась включать российский спорткомплекс в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО решила не вносить спортивный комплекс «Динамо» в Екатеринбурге в предварительный список Всемирного наследия. Об этом в среду, 22 марта, сообщает портал 66.ru.

Включить спорткомплекс в перечень уникальных объектов архитектуры рекомендовало министерство культуры России. В ведомстве «Динамо» называли «ярким образцом советского авангарда, отвечающим всем критериям для внесения в список ЮНЕСКО».

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Основное здание екатеринбургского комплекса было возведено в 1934 году в стиле конструктивизма (авангардистское направление, зародившееся в СССР). В настоящее время «Динамо» также включает в себя стадион, бассейн, тир и другие объекты.

Во вторник, 21 марта, стало известно, что населенный пункт Гороховец во Владимирской области был занесен в предварительный список Всемирного наследия. Он стал первым российским моногородом, попавшим в этот перечень.

На данный момент в предварительный список Всемирного наследия входят почти 1,7 тысячи мест и достопримечательностей из 175 стран.

