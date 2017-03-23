Россия оказалась лидером по росту турпотока на Кубу

За январь-февраль текущего года на Кубе побывали более 20 тысяч россиян. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 103 процента, а по сравнению с первыми двумя месяцами 2015-го — 104 процента. Об этом четверг, 23 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С такими показателями страна оказалась лидером по увеличению потока путешественников на остров. В топ-5 направлений также вошли США (плюс 94,2 процента), Испания (88,7), Италия (72,6), Германия (43) и Франция (41,3).

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По состоянию на начало марта Куба приняла в общей сложности миллион зарубежных гостей. В текущем году власти республики рассчитывают примерно на 4,2 миллиона туристов.

Российские туроператоры поясняют, что активизация спроса у россиян на отдых на Кубе связана как с укреплением курса рубля, так и с достаточными объемами перевозки чартерными и регулярными рейсами на этом направлении.

По итогам 2016 года островное государство впервые в своей истории преодолело планку в четыре миллиона туристов (рост на 14 процентов к 2015-му). Из этого числа путешественников более 65 тысяч человек прибыли из России. Турпоток из страны на этот остров увеличился на 50,5 процента.

В ноябре 2016 года, вскоре после кончины лидера Куба Фиделя Кастро, эксперты зафиксировали всплеск интереса российских туристов к этому направлению.