Работы всемирно известного часовщика выставили на торги

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги две работы одного из самых известных в мире часовщиков — Джорджа Дэниелса. Об этом сообщает The New York Times.

Одна из моделей — Daniels Millennium из белого золота — будет представлена в Лондоне 25 апреля. Эти часы Дэниелс сделал вместе со своим учеником Роджером Смитом. Другой лот — хронометр в золотым турбийоном уйдет с молотка 6 июля. Примерная стоимость моделей пока на раскрывается.

Британский мастер Джордж Дэниелс считается одним из самых влиятельных часовщиков в мире, хотя за всю свою творческую деятельность он создал менее 30 экземпляров. Каждая изготавливалась вручную, а на одни часы уходило порядка года. Дэниелс издал несколько книг по часовому делу.