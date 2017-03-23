В Госдуме собрались опрашивать население по проектам законов

В Государственной Думе обсуждается идея внедрить практику социологических опросов по законопроектам, которые предстоит рассмотреть нижней палате парламента. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников (КПРФ), передает ТАСС.

«Аппарату Госдумы вместе с заместителем председателя Петром Толстым дано поручение провести переговоры и заключить соглашения с рядом социологических служб на предмет того, чтобы по важным проблемам, резонансным законопроектам мы могли иметь объективную оценку общественного мнения по той или иной законодательной инициативе», — отметил Мельников.

По его словам, идею предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В середине февраля источники в администрации президента отмечали, что Кремль опирался в том числе на данные соцопросов, изучая ситуацию в регионах и оценивая работу губернаторского корпуса. В частности, измерялся уровень электоральной поддержки власти, социального самочувствия, запрос граждан на обновление.

В конце прошлого года опрос ВЦИОМ показывал, что россияне считают наиболее острыми проблемами для страны низкие зарплаты, сложную ситуацию в экономике и здравоохранении.