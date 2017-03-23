В британский пассажирский лайнер при взлете ударила молния

В лайнер британской авиакомпании Virgin Atlantic, вылетевший из лондонского аэропорта Гатвик, ударила молния. Об этом сообщает газета Sutton Guardian.

По данным издания, инцидент произошел в среду, 22 марта. Самолет направлялся в город Монтего-Бей на Ямайке, когда его поразила молния.

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Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Лайнер благополучно приземлился, в результате ЧП никто не пострадал.

Представители Гатвика и Virgin Atlantic подтвердили факт инцидента. Сотрудник британского перевозчика добавил, что пассажирам предоставили резервный борт.

В октябре 2016 года молния прожгла сквозное отверстие в фюзеляже лайнера, вылетевшего из Мюнхена в Москву. Ранее в том же месяце молния попала в самолет исландского лоукостера WOW air, направлявшийся в Париж.