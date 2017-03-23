В британский пассажирский лайнер при взлете ударила молния

В лайнер британской авиакомпании Virgin Atlantic, вылетевший из лондонского аэропорта Гатвик, ударила молния. Об этом сообщает газета Sutton Guardian.
По данным издания, инцидент произошел в среду, 22 марта. Самолет направлялся в город Монтего-Бей на Ямайке, когда его поразила молния.
Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Лайнер благополучно приземлился, в результате ЧП никто не пострадал.
Представители Гатвика и Virgin Atlantic подтвердили факт инцидента. Сотрудник британского перевозчика добавил, что пассажирам предоставили резервный борт.
В октябре 2016 года молния прожгла сквозное отверстие в фюзеляже лайнера, вылетевшего из Мюнхена в Москву. Ранее в том же месяце молния попала в самолет исландского лоукостера WOW air, направлявшийся в Париж.