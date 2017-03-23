США возобновили планирование обороны Европы

Вооруженные силы США впервые за 25 лет приняли новый оперативный план обороны Европы. Об этом сообщил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает в четверг, 23 марта, ТАСС.

Он добавил, что новый план был принят с одобрения бывшего министра обороны США Эштона Картера. По словам Скапаротти, «американские танки вернулись на европейскую землю».

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В январе 2017 года в Польшу прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. 250 солдат переброшены в рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО.

3 января сообщалось, что военнослужащие подразделений специального назначения США дислоцированы в Литве. По словам представителя министерства обороны республики Асты Галдикайт, размещение военных — один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества с Вашингтоном, которое необходимо для обеспечения безопасности республики.