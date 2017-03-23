Кассир из Китая за 77 секунд вручную пересчитала шесть пачек купюр

Видео: Aarav Solanki / YouTube

Кассир из провинции Шаньдун на востоке Китая менее чем за полторы минуты пересчитала шесть пачек денег. На видео, опубликованное на YouTube, обратило внимание издание Mashable.

Женщина вручную перебрала 550 купюр разного достоинства, это заняло у нее всего 77 секунд. Кассир при этом использовала распространенный в Китае метод счета денег пятью пальцами. Она также записывала полученные данные.

Ранее 23 марта сообщалось, что сотрудникам автобусного парка в китайской провинции Цзянсу выдали зарплату монетами достоинством один юань (около восьми рублей). Руководство компании решило, что пересчитать и отвезти такое количество мелочи в банк слишком трудно.