В Германии создали самое большое в мире «искусственное солнце»

Немецкие ученые создали «самое большое в мире искусственное солнце» — источник интенсивного света, с помощью которого планируется производить экологически чистое топливо. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперимент с «прожекторами» проводится в Германском аэрокосмическом центре в 50 километрах от Кельна. Там ученые разместили установку, состоящую из 149 прожекторов, которая способна генерировать свет, чья интенсивность в 10 тысяч раз больше естественного освещения. Если направить все лампы в одну точку, температура там достигнет 3,5 тысячи градусов Цельсия.

«Если бы вы вошли в комнату, когда лампа включена, вы бы сгорели», — комментирует один из директоров центра Бернар Хоффшмидт (Bernard Hoffschmidt).

Основная цель эксперимента — разработать оптимальный способ получения больших объемов солнечной энергии, достаточных для получения водородного топлива. С помощью ламп ученые хотят выделять водород из водяного пара, который впоследствии может быть использован в качестве топлива для самолетов и автомобилей.

Как объясняют авторы проекта, в данный момент человечество ищет альтернативные виды топлива, которые не будут выделять углекислый газ и загрязнять воздух. Водород является одним из возможных вариантов такого топлива. Однако для того чтобы обеспечить им все человечество, необходимо перерабатывать миллиарды тонн воды, что потребует огромных энергозатрат. Для получения такой энергии в будущем будут применяться «искусственные солнца», полагают ученые.

Эти агрегаты за четыре часа работы тратят столько же электричества, сколько четыре среднестатистических человека в год. Однако на их основе немецкие исследователи рассчитывают создать такую схему, которая для производства водорода позволит использовать солнечный свет.

