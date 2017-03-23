Группа вымогателей задержана в центре Москвы

В центре Москвы задержана преступная группа, побоями и угрозами вымогавшая у арендующих автомобили граждан крупные суммы. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» рассказала Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР).

Она уточнила, что четверых подозреваемых задержали в ходе совместной спецоперации, которую провели следователи СКР, оперативники ФСБ и МУРа. Пятый соучастник объявлен в розыск.

По данным следствия, в начале января мужчина взял напрокат на шесть дней автомобиль Mercedes-Benz E220. 7 января ему позвонили из офиса и сообщили, что, по данным GPS-навигатора, машина попала в ДТП. Для урегулирования вопроса арендатора пригласили в офис на Кутузовском проспекте, где он оформлял договор.

«В офисе пятеро мужчин отобрали у приехавшего москвича личные вещи, заковали его в наручники и стали избивать руками и ногами, высказывая угрозы применения насилия и демонстрируя предмет, похожий на оружие. При этом они заставляли его написать расписку о том, что он хотел угнать арендованный им ранее автомобиль. Не получив такой расписки, подозреваемые отпустили мужчину», — рассказал Иванова.

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Потерпевший в ту же ночь обратился в правоохранительные органы, и после проведения доследственной проверки 17 февраля было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное лишение свободы» и «грабеж». «Удалось установить личности нападавших. Ими оказались 20-летний Игорь Брюх, 33-летний Аслан Бекмурзов, 31-летний Морис Тавказахов и 32-летний Ашот Варданян (именно их в ходе спецоперации и задержали накануне вечером), а также скрывшийся Беслан Бекмурзов», — уточнила представитель столичного главка СКР.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, на счету этой группы несколько аналогичных преступлений. Они заманивали арендаторов в офис, где жестоко избивали, требуя написать расписки. Используя их, в дальнейшем у потерпевших вымогали деньги.

Все задержанные — сотрудники фирмы, сдающей в аренду иномарки класса люкс.

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