Похищенный из-за долгов москвич сумел сбежать из плена

Похищенному неизвестными москвичу удалось сбежать из плена. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал в полиции, что его похитили 2 февраля, после чего несколько часов удерживали в помещении одного из домов на Верхней Сыромятнической улице. Неизвестные требовали от него вернуть некий долг и избивали.

По информации телеканала, утром в 3 февраля ему удалось сбежать. Мужчина самостоятельно добрался до больницы, откуда позвонил в полицию и сообщил о преступлении. Врачи зафиксировали у пострадавшего многочисленные ушибы и сотрясение мозга.

В январе бойцы Росгвардии задержали участников и лидера этнической оргпреступной группировки, занимавшейся разбоями и похищением людей на территории московского региона. Правоохранительные органы считают задержанных причастными как минимум к двум нападениям с похищением и вымогательством.