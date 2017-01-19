Подозреваемый в краже велосипедов открыл огонь по полицейским в Москве

В Москве подозреваемый в краже велосипедов открыл огонь по преследовавшим его полицейским. Инцидент произошел на Зеленом проспекте на востоке столицы. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Оперативный сотрудник полиции и участковый вели преследование подозреваемого в серийной краже велосипедов. В какой-то момент он открыл по ним огонь из неизвестного оружия. Стражи порядка получили ранения», — сказал он.

Материалы по теме Пример заразителен Что общего у захвата заложников в Москве и Подмосковье

По данным источника, стрелку удалось скрыться.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента и уточнили, что он произошел около 18:00.

Официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по 318 статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По словам Ивановой, огонь по полицейским велся из пневматического оружия, угрозы их жизни нет.

По словам источника в правоохранительных органах, личность стрелка установлена; в настоящее время он скрывается в квартире у родственников, с ним ведутся переговоры.

27 декабря 2016 года на Ельнинской улице (район Кунцево, Москва) подозреваемый в разбое открыл огонь на поражение из ружья по полицейским, пытавшимся его задержать. Мужчина ранил пятерых человек, взял в заложники пожилую соседку и покончил с собой.