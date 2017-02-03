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Генерал-майор полиции пошел под суд за вымогательство

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Прокуратура Москвы направила в Дорогомиловский суд уголовное дело бывшего профессора кафедры конституционного и муниципального права Московского университета МВД генерал-майора полиции Валерия Назарова. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Вместе с ним по делу проходят бывший сотрудник вуза Евгений Астапов и предприниматель Элеонора Иремашвили. Им вменяется мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере.

По версии следствия, в конце 2015 года Астапов узнал от знакомой предпринимательницы о расследуемом в отношении нее уголовном деле. Женщину обвиняли в неуплате налогов ее компанией в особо крупном размере. Данной информацией Астапов поделился с Назаровым и Иремашвили, после чего троица решила на этом заработать.

Сообщники обманули женщину, сообщив ей о якобы возросшей до 25 миллионов рублей сумме налоговых недоимок, которые следствие собирается вменить компании, в связи с чем ей может грозить реальный срок. Генерал с подельниками пообещал помочь добиться прекращения дела, если она даст ему 13 миллионов рублей на взятки должностным лицам прокуратуры, Следственного комитета, МВД и ФНС.

В течение декабря 2015 года обвиняемые несколькими траншами получили от женщины 10 миллионов рублей, которые разделили между собой. После того как предпринимательнице предъявили обвинение, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Назаров и Иремашвили были арестованы. Астапов признал вину и находится под подпиской о невыезде.

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