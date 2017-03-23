При отражении атаки курдов на юго-востоке Турции погиб солдат

В бою с курдами на юго-востоке Турции погиб военнослужащий. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в провинции Хаккари. Отряд бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) пытался пересечь турецко-сирийскую границу в районе военной базы. После того как нападавших обнаружили, они обстреляли укрепления базы из гранатометов. Турецкие военные сообщают о четырех раненых, все они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничто не угрожает. О потерях курдов информации нет.

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Вооруженное противостояние между официальной Анкарой и курдами, которые ведут борьбу за образование автономии в составе страны, обострилось летом 2015 года после теракта в городе Суруч. Тогда погибли 32 человека, преимущественно курды. Бойцы РПК, которую Анкара считает террористической организацией, обвинили турецкие власти в пособничестве исламистам и возобновили партизанскую войну против турецких силовиков. За полтора года вооруженного противостояния погибли более 1,2 тысячи человек.