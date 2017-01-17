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В Турции для арестованного лидера прокурдской партии потребовали 142 года тюрьмы

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Селаххаттин Демирташ
Селаххаттин Демирташ

Прокуратура города Диярбакыр, расположенного на юго-востоке Турции, потребовала приговорить сопредседателей Партии демократии народов (ПДН) Селаххаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг к 142 и 83 годам тюремного заключения соответственно. Об этом во вторник, 17 января, сообщает турецкий телеканал NTV.

Политиков обвиняют в пропаганде и пропаганде террористической организации, разжигании недовольства действиями властей.

4 ноября 2016 года по запросу турецкой прокуратуры были задержаны 15 депутатов парламента страны от ПДН, которых власти обвинили в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Позже 11 депутатов, включая Демирташа и Юкседаг, были арестованы.

Уголовное преследование депутатов в Турции стало возможным после того, как 7 июня прошлого года президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о снятии с них неприкосновенности.

Эксперты считают, что основной целью Эрдогана является удаление из парламента депутатов от двух оппозиционных партий — прокурдской ПДН и Народно-республиканской. Президент прямо обвинял ПДН, обладающую в парламенте третьей по величине фракцией, в том, что она является политическим крылом боевиков, на протяжении трех десятилетий ведущих вооруженную борьбу на юго-востоке Турции.

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