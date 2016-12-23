В Турции освободили вице-спикера парламента от прокурдской партии

Вице-спикер парламента от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Первин Булдан, задержанная утром в Стамбуле, освобождена после дачи показаний. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Hürriyet Daily News.

Политик покинула здание суда вместе со своим адвокатом.

Булдан была задержана 23 декабря. Представители партии назвали действия правоохранительных органов незаконными.

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4 ноября по запросу прокуратуры Турции были задержаны 15 депутатов турецкого парламента от ПДН, в том числе ее сопредседатели Селахаттин Демирташ и Фиген Юкседаг, которых турецкие власти обвинили в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). 12 из них были впоследствии арестованы.

Уголовное преследование турецких депутатов стало возможным после того, как 7 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о снятии неприкосновенности с парламентариев.

Эксперты считают, что основной целью Эрдогана является удаление из парламента депутатов от двух оппозиционных партий — прокурдской ПДН и Народно-республиканской. Президент прямо обвинял ПДН, обладающую в парламенте третьей по величине фракцией, в том, что она является политическим крылом боевиков, на протяжении трех десятилетий ведущих вооруженную борьбу на юго-востоке Турции.