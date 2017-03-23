Американский военный признался в убийстве афганцев из спортивного интереса

Американский солдат Джереми Морлок (Jeremy Morlock) сознался в принадлежности к «команде убийц», которые расстреливали мирных афганских жителей ради спортивного интереса. Об этом сообщает The Guardian.

«План состоял в том, чтобы убивать людей, сэр», — заявил Морлок, отвечая на вопрос судьи военного трибунала.

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Подсудимый пояснил, что преступления совершались в период с января по май прошлого года и были спланированы и срежиссированы его командиром, старшим сержантом Кельвином Гиббсом (Calvin Gibbs). Он предлагал различные сложные сценарии: в качестве целей выбирались гражданские объекты, где находятся мирные жители. После их убийства нужно было обставить преступление как уничтожение террористов.

Морлок сознался в убийстве трех человек, ему грозит 24 года тюрьмы с правом условно-досрочного освобождения через семь лет, так как он заключил сделку со следствием.

Всего по этому делу проходят четыре человека. Как утверждает The Guardian, некоторые солдаты, видимо, забирали в качестве сувениров отрезанные части тел своих жертв, а также фотографировались на фоне тел убитых. Снимки были опубликованы в ряде западных СМИ. В заявлении, сделанном в связи с этим происшествием, Армия США принесла извинения семьям погибших.