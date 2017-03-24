В ЦДХ впервые пройдет Московская биеннале дизайна

В Центральном доме художника с 11 по 16 апреля пройдет первая Московская биеннале дизайна — выставка последних достижений этой области. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятии будут представлены последние достижения дизайна, в том числе промышленного, графического, средового, праздничного, информационного и событийного.

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Среди задач Биеннале — исследование сферы взаимодействия промышленности и дизайна, определение существующих и будущих трендов, открытие новых направлений и привлечение внимания производств и государства к дисциплине.

Параллельно с мероприятием в ЦДХ пройдет 23-я выставка маркетинговых коммуникаций «Дизайн и реклама».

Подробности о проекте можно узнать на сайте Биеннале.