Шойгу назвал уровень исполнения гособоронзаказа в 2016 году

Государственный оборонный заказ по поставкам вооружений и военной техники в 2016 году был выполнен на 98,2 процента, а по ремонту — на 95,6 процента. Соответствующее заявление, как передает «Интерфакс», министр обороны России Сергей Шойгу сделал в пятницу, 24 марта, на Едином дне приемки военной продукции.

«Достигнутые результаты говорят о том, что в целом предприятия промышленности выполняют взятые на себя обязательства», — заключил Шойгу.

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В 2015 году исполнение гособоронзаказа по поставкам составило 97,3 процента.

В настоящее время в России продолжается реализация Государственной программы вооружений на период 2011-2020 годов (ГПВ-2020), в рамках которой на переоснащение вооруженных сил будет израсходовано около 20 триллионов рублей.

Государственная программа развития вооружений на период 2018-2025 годов (ГПВ-2025) должна быть подготовлена к июлю 2017 года. Ее объем и состав в данный момент согласовываются с уполномоченными ведомствами.