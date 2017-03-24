Пьяная жительница Красноярска родила в сугробе на глазах у прохожих

Пьяная жительница Красноярска родила ребенка на улице, младенца спас случайный свидетель. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел накануне. 41-летний мужчина увидел роженицу в сугробе. Он заметил новорожденного, который посинел от холода. При этом мать не обращала на младенца внимания, а другие прохожие ничего не предпринимали.

Свидетель вызвал медиков, они увезли женщину и младенца в больницу. По словам врачей, новорожденная получила переохлаждение и находилась в состоянии средней тяжести. Сейчас жизни девочки ничто не угрожает.

Следователи проводят проверку для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

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Региональное издание «Комсомольской правды» уточняет, что мужчину зовут Заур Радченко. Он сам многодетный отец и имеет опыт присутствия при родах, поэтому знал, что нужно делать. Он рассказал журналистам, что не понял, почему женщина пришла во двор, и сначала решил, что мать хочет избавиться от ребенка. Однако, по словам его жены Евгении, роженица не желала младенцу зла и сразу начала называть дочку Дашей.

Издание сообщает, что органы опеки намерены лишить мать родительских прав и передать новорожденную на попечение государства.

В сентябре одна из пассажирок самолета, летевшего из Триполи (Ливия) в Ниамей (Нигерия), родила ребенка на борту. Помощь ей оказали стюардессы. Новорожденный получил от авиакомпании Buraq Air, которой принадлежал лайнер, пожизненное право на бесплатные перелеты ее рейсами.