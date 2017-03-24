Бывший президент Египта Мубарак вышел из тюрьмы

Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шестилетнего заключения. Об этом сообщает Reuters.

«Он покинул военный госпиталь Маади в Каире и отправился домой», — заявил адвокат бывшего главы государства Фарид Эль-Диб.

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Мубарак был арестован в апреле 2011 года, спустя два месяца после ухода в отставку из-за массовых протестов населения, в ходе которых погибли около 800 человек. В 2012 году бывший президент был признан виновным в соучастии в убийстве демонстрантов и приговорен к пожизненному заключению.

Как сообщает BBC News, через три года в ходе очередного судебного разбирательства политик был оправдан и получил возможность выйти на свободу. Однако египетские власти не решились отпустить его из-за опасений новых массовых протестов, которые этот шаг мог спровоцировать.

13 марта этого года Генеральная прокуратура Египта одобрила прошение адвоката об освобождении Мубарака из-под стражи в связи с оправдательным приговором Кассационного суда, вынесенного 2 марта по делу о причастности бывшего главы государства к гибели демонстрантов.