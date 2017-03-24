Американский шовинист-убийца объяснил причины своей неприязни к неграм

Джеймс Харрис Джексон, сознавшийся в убийстве темнокожего жителя Нью-Йорка, раскрыл мотивы преступления. Новые подробности дела стали известны The Washington Post.

Подозреваемый заявил, что причиной его нападения на 66-летнего негра Тимоти Кофмана стал цвет кожи пострадавшего. По словам убийца, он «был взбешен связями темнокожих мужчин и белых женщин». Джексон признался полиции, что выслеживал несколько потенциальных жертв во время его пребывания в Нью-Йорке.

Нападение на Кофмана мужчина рассматривал в качестве своеобразной «тренировки», после которой собирался отправиться на Таймс-сквер, чтобы продолжить убивать там темнокожих. Нью-Йорк был выбран Джексоном в качестве места преступлений, поскольку город является «медийной столицей мира» — произошедшие в нем инциденты получают широкую огласку.

После того, как новые обстоятельства дела были раскрыты, правозащитники направили письмо генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу с требованием предъявить Джексону обвинения на федеральном уровне, указав, что произошедшее должно рассматриваться как потенциальный акт терроризма.

Подозреваемый приехал на автобусе из Мэриленда в Нью-Йорк на прошлой неделе. Утром в среду, 22 марта, мужчина сознался в убийстве темнокожего Тимоти Кофмана, которого он заколол кинжалом в понедельник вечером.