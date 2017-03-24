Грабители опустошили шубохранилище Прохорова в Куршевеле

Злоумышленники, ограбившие во французском Куршевеле дом российского миллиардера Михаила Прохорова, унесли с собой шубы общей стоимостью 100 тысяч евро, а также восемь тысяч евро наличными. Об этом сообщает La Libre.

Во время ограбления в доме находился человек из числа обслуживающего персонала. Сами налетчики остаются на свободе.

Преступление было совершено в ночь на 19 марта. Предполагаемых преступников запечатлела камера видеонаблюдения — это двое мужчин. Расследование ведут куршевельские жандармы и их коллеги из города Альбервиль.

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Прохоров регулярно отдыхает в Куршевеле. В январе 2007 года полицейские задержали на этом курорте 26 человек, среди которых был российский миллиардер и 16 его спутниц, в рамках расследования уголовного дела о создании международной сети проституции. Всех задержанных впоследствии отпустили без предъявления обвинений, а осенью 2009-го дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Михаил Прохоров — основатель группы «Онэксим», владеющей активами в горно-металлургической отрасли, финансах, недвижимости и медиа; также инвестфонду принадлежала компания, работавшая над ныне закрытым проектом «Ё-мобиля». Помимо этого миллиардер занимался политикой, в частности, в течение трех месяцев председательствовал в партии «Правое дело». Журнал Forbes оценивает его состояние в 7,6 миллиарда долларов.