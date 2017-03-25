В результате стрельбы в Сент-Луисе погиб подросток

В американском городе Сент-Луис, расположенном в американском штате Миссури, произошла стрельба. В результате погиб 15-летний подросток, еще шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка, состояние которого оценивается как критическое. Об этом сообщает местный телеканал KMOV.

По данным полиции, в пятницу, 24 марта, неизвестные подошли к большой группе людей и открыли огонь. Предположительно, стрелявших было трое. Им удалось скрыться с места преступления. Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как отмечает телеканал, некоторые из пострадавших отказываются сотрудничать со следствием.

В конце января один человек был убит, еще шестеро получили ранения в результате стрельбы при попытке ограбления в одном из торговых центров Сан-Антонио, штат Техас.