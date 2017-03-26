Семь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Крыму

В результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Красногвардейском районе Крыма пострадали семь человек. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах региона.

«На 30-м километре автодороги Симферополь — Джанкой возле населенного пункта Октябрьское столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Пострадали семь человек, пятеро из них в автобусе, в том числе водитель», — сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняются.

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