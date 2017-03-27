Порошенко объявил Нацгвардию самым популярным брендом на российском ТВ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Национальная гвардия является наиболее упоминаемым брендом на российском телевидении. Об этом в понедельник, 27 марта, он сообщил во время выступления по случаю третьей годовщины создания Нацгвардии, передает «112 Украина».

«Оценкой вашей работы является не только признательность и высокий уровень доверия украинского народа, наша Национальная гвардия — самый упоминаемый бренд на российском телевидении», — сказал украинский лидер.

По его словам, пугать бойцами Нацгвардии детей — абсурдно и несправедливо. «Но если вас так смертельно боятся, так ненавидят взрослые россияне, то, значит, народу Украины вы служите честно, качественно, самоотверженно», — добавил Порошенко.

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В декабре 2016-го Порошенко назвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильнейшими в Европе и подчеркнул, что гордится этим. Глава государства добавил, что жители страны сейчас доверяют армии так же, как церкви.

21 ноября того же года депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Нацгвардии Украины Андрей Билецкий заявил, что украинская армия потерпит поражение от России «за секунду». По его словам, у военнослужащих ВСУ крайне низкая мотивация, а большинство соединений недоукомплектовано.