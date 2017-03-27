Во Франции открыли музей созданных любовницей Родена скульптур

Во Франции открылся музей скульптора Камиллы Клодель. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает портал Artnet.

Клодель известна, прежде всего, как муза и любовница французского скульптора Огюста Родена. Она также приходилась сестрой поэту и религиозному писателю Полю Клоделю.

Скульптуры Камиллы Клодель выполнены из мрамора и бронзы. Среди ее работ — бюсты, обнаженные фигуры и повествовательные сцены. Цены на многие ее произведения на аукционах достигают миллиона долларов.

Современные ей критики часто сравнивали ее изваяния со скульптурами Родена. Отчаявшись создать себе имя как самостоятельная художница, Клодель в 1906 году начала уничтожать свои работы.

Музей находится в коммуне Ножан-сюр-Сен недалеко от Парижа. В учреждении находится самая большая в мире коллекция произведений скульптора.