В ОАЭ нарушителей ПДД напугали картонной полицейской машиной

Видео: rumble.com

В Объединенных Арабских Эмиратах полиция установила возле шоссе картонный полицейский автомобиль для борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Об этом сообщает UPI.

Судя по видео, снятому одним из очевидцев, издалека такое сооружение нетрудно спутать с настоящей машиной. Сходство усиливает работающий проблесковый маячок.

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«Для меня это был шокирующий момент, — утверждает автор видео. — Я подумал, что это настоящий полицейский автомобиль, немедленно пристегнул ремень и сбросил скорость».

Вблизи становится ясно, что машина вырезана из картона. Ее колеса не касаются земли, а снизу заметны подпорки, на которых она закреплена.

В 2016 году сообщалось, что американский турист в ОАЭ за один день превысил скорость 24 раза и был оштрафован почти на 5,5 тысяч долларов.