Fendi снял мини-фильм о девичьих секретах

Видео: Fendi / YouTube

Итальянский модный дом Fendi представил полную версию мини-фильма Girls Secret, посвященного выходу новой коллекции одежды и аксессуаров. Ролик опубликован на YouTube. При создании новой коллекции одежды дизайнеры вдохновлялись образом французской королевы Марии-Антуанетты. Ее одежду иннерпретировали в современном ключе.

Дом Fendi основан в Риме в 1926 году. Под этим брендом продаются одежда, изделия из кожи и меха, а также аксессуары и парфюмерия. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel.