Россиянин выиграл Зимние игры Hearthstone

Российский киберспортсмен Алексей ShtanUdachi Барсуков выиграл проходивший на Багамах зимний этап Hearthstone Championship Tour, передает корреспондент «Ленты.ру».

В финале Зимних игр россиянин обыграл американского игрока Франка Fr0zen Занга со счетом 4:3. Всего в турнире HCT 2017 принимали участие 16 сильнейших игроков в Hearthstone со всего мира. Действующий чемпион мира по Hearthstone — россиянин Павел Pavel Бельтюков — не смог преодолеть групповой этап турнира.

Победитель и финалист получат по 60 и 40 тысяч долларов соответственно. Общий призовой фонд Зимних игр составил 250 тысяч долларов.

Hearthstone World Championship пройдет в январе 2018 года. В нем примут участие по четыре победителя зимнего, весеннего и летнего чемпионатов, а также игроки, набравшие наибольшее количество очков турнира.

Blizzard представила карточную игру Hearthstone: Heroes of Warcraft в 2013 году. Она является «потомком» карточной настольной игры Magic: The Gathering. В Hearthstone у каждого игрока есть своя колода, с помощью которой ему нужно разгромить противника.