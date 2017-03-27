94-летняя американка отметила 44-ю годовщину работы в «Макдоналдсе»

94-летняя жительница американского города Эвансвилл, штат Индиана, Лорейн Маурер (Loraine Maurer) отметила 44-ю годовщину работы в ресторане быстрого питания «Макдоналдс». Об этом сообщает ABC News.

На празднование, устроенное в честь Маурер в местной католической церкви, собрались многочисленные друзья и родственники американки.

Женщина устроилась в заведение 1973 году после того, как ее муж перестал работать из-за инвалидности. Каждую зиму она подумывает об увольнении, но боится, что будет скучать по своему «Макдоналдсу». «Не хочу, чтобы у меня началась депрессия, — говорит она. — К тому же мне не то чтобы не хочется ходить на работу. Для меня это не работа».

«У нее есть множество верных клиентов, которые приходят специально для того, чтобы увидеться с ней», — утверждает совладелица ресторана Кэти Кенворти (Katie Kenworthy). Сама Маурер утверждает, что именно клиенты помогли ей пережить утрату супруга, ушедшего из жизни в 1980 году.

В 2016 году сообщалось, что одна из старейших сотрудниц сети «Макдоналдс» работает в Сингапуре. 92-летняя Гох Гвек Энг трудится в ресторане быстрого питания последние 18 лет и не собирается уходить на пенсию.