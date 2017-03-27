Китайские строители обнаружили 500-летнюю гробницу

Строители в уезде Тайкан городского округа Чжоукоу в Китае нашли во время установки водопровода гробницу с двумя мумифицированными телами. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает The South China Morning Post со ссылкой на выходящее в провинции Хэнань издание Dahe Daily.

По данным газеты, мужчина и женщина, чьи мумии обнаружили рабочие, были похоронены около 500 лет назад. Антропологи, работавшие над установлением их личностей, считают, что тела принадлежат внуку Гу Зуо (Gu Zuo), чиновника времен правления династии Мин, и его жене.

Уточняется, что одежда, в которую были облачены тела, так хорошо сохранилась, что на ней можно различить золотые узоры. Мумии лежали в отдельных хрустальных гробах в общей гробнице.

В январе сообщалось, что в провинции Хунань в КНР нашли гробницу, возраст который превышает 1,4 тысячи лет. Фреску на усыпальнице эксперты назвали самой древней стенной росписью, которую когда-либо находили в этой местности.