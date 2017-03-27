После победы Трампа шотландцы почти перестали называть сыновей Дональдами

Жители Шотландии практически перестали называть своих сыновей именем Дональд. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в 2016 году лишь семь новорожденных были названы этим именем. С 2014 года его популярность упала на две трети. Наблюдатели связывают это с избранием Дональда Трампа президентом США. «Трамп ускорил падение популярности», — рассказала Кэрол Хоу, эксперт истории имен университета Глазго.

Тем не менее, как отмечает Кливленд Эванс из Университета Бэлвью (штат Луизиана, США), выборы в Соединенных Штатах лишь ускорили выход из моды и без того непопулярного имени.

В период с 2000 по 2015 годы, в Шотландии каждый год крестили примерно по 20 Дональдов. В 2016 году имя оказалось на 442 месте по популярности наряду с именами Че, Иден и Ломонд.

Мать Дональда Трампа родилась на западе Шотландии и эмигрировала в Нью-Йорк в 1930 году. Трамп неоднократно упоминал о своем шотландском происхождении: на территории региона у него также есть несколько гольф-клубов и отелей.