Россиянин попытался ввезти в Белоруссию револьвер, кинжал и «Майн Кампф»

Россиянин пытался ввезти на территорию Белоруссии револьвер и книгу «Майн Кампф» (Mein Kampf) Адольфа Гитлера. Об этом сообщается во вторник, 28 марта, на сайте белорусской таможни.

По ее информации, легковой автомобиль с двумя пассажирами ехал из Польши через пункт пропуска Брузги. За рулем находился гражданин Литвы.

Во время прохождения контроля сотрудниками Гродненской региональной таможни обнаружили револьвер под одеждой у одного из пассажиров — россиянина. Кроме того, в конструктивных полостях машины нашли также картечь и 46 пистолетных боевых патронов, обоюдоострый кинжал и издание «Майн Кампф» 1941 года.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через границу огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов (часть 1 статьи 333-1 УК Белоруссии). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В ноябре 2016 года сообщалось, что гражданин России был задержан в Белоруссии при попытке незаконно провезти на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) девять килограммов алмазов под видом гравия для аквариума.

«Майн Кампф» запрещена в России с 2010 года. В Белоруссии издание также включено в список экстремистских материалов по решению суда от 2015 года.