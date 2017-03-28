Кандидат в мэры Риги призвал вслед за памятником Ленину убрать Ушакова

Кандидат на пост мэра Риги от Латвийского объединения регионов Мартыньш Бондарс выступил с публичным заявлением, в котором призвал рижан «свергнуть» действующего градоначальника Нила Ушакова, «как памятник Ленину». Об этом во вторник, 28 марта, сообщает Delfi.

«Под руководством Ушакова Рижская дума стала символом бесхозяйственности, непрофессионализма и коррупции», — заявил Бондарс. По его словам, такие символы долго не живут. «Как 24 августа 1991 года рижане свергли памятник Ленину на улице Бривибас, так и сейчас мы хотим объединить наши силы и свергнуть этот символ осознанной халатности», — отметил политик.

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В сентябре 2016 года Ушаков сравнил латвийских политиков с героями сериала «Ходячие мертвецы». По словам градоначальника, правые партии хотели создать общий список, чтобы вместе участвовать в выборах в Рижскую думу. «При этом никаких других целей и задач, кроме борьбы против нынешней столичной власти, не упоминается», — заявил мэр Риги.

«Ходячие мертвецы» — американский постапокалиптический сериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом («Побег из Шоушенка»). Телефильм основан на одноименной серии комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда. В центре сюжета — группа людей, которая пытается выжить после зомби-апокалипсиса.

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. В Латвии он считается пророссийским политиком. Очередные выборы в Рижскую думу, по итогам которых будет выбран новый градоначальник, пройдут 3 июня 2017 года. Ушаков также выставил свою кандидатуру на пост главы местного самоуправления.