Slowdive анонсировали дату выхода первого за 22 года альбома и выпустили клип

Британская группа Slowdive во вторник, 28 марта, опубликовала на YouTube музыкальное видео на композицию Sugar for the Pill. Трек войдет в новый альбом коллектива, который будет называться Slowdive. В подписи к клипу исполнители объявили дату релиза пластинки. Их первый за 22 года диск выйдет 5 мая на лейбле Dead Oceans.

Ранее в январе музыканты выпустили песню Star Roving, которая стала первой работой группы с 1995 года, когда был записан альбом Pygmalion.

Slowdive — британская рок-группа, чье творчество связывают с такими направлениями, как шугейзинг и дрим-поп. В дискографии коллектива на данный момент три студийных записи.