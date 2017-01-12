Slowdive выпустили первую за 22 года песню

Видео: Dead Oceans / YouTube

Британская группа Slowdive записала новый трек. Об этом музыканты сообщили в своем Twitter. Star Roving — первая композиция коллектива с 1995 года, когда вышел их последний на данный момент альбом, Pygmalion.

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Летом 2016-го участники группы объявили, что завершена работа над новой пластинкой. Дата релиза и название диска пока не сообщаются, но известно, что альбом выйдет в 2017 году.

Slowdive — британская рок-группа, чье творчество связывают с такими направлениями, как шугейзинг и дрим-поп. В дискографии коллектива три студийных альбома.