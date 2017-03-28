Возбуждено дело после ограбления и убийства мужчины на западе Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ограбления и убийства мужчины 1975 года рождения на западе Москвы. Об этом во вторник, 28 марта, сообщается на сайте ведомства.

Расследование ведется по части 2 статьи 105 («Убийство»), части 4 статьи 162 («Разбойное нападение») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По версии следствия, нападение произошло на улице Осенняя около 22:30 мск в понедельник, 27 марта. Неизвестные сначала похитили сумку мужчины, а затем расстреляли его, после чего он скончался на месте.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание преступников.

В ноябре 2016 года на юго-западе Москвы из автомата Калашникова застрелили мужчину. Преступление произошло возле дома номер 11 на Литовском бульваре.