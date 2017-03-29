США, Франция и Великобритания договорились о совместном использовании ВМС

США, Франция и Великобритания подписали трехстороннее соглашение, в котором договорились о более тесном совместном использовании военно-морских сил. Об этом сообщает портал Военно-морского института США (USNI).

«Это прекрасная возможность для трех морских держав экстра-класса определить сферы, в которых они могут вести и углублять совместную работу», — подчеркнул изданию источник в командовании ВМС США.

В публикации отмечается, что все три стороны выражают обеспокоенность возросшей активностью российских подлодок в Атлантике.

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Соглашение было подписано высшими морскими офицерами трех стран: начальником штаба ВМС Франции адмиралом Кристофом Празюком (Франция), Первым морским лордом адмиралом сэром Филипом Джонсом (Великобритания) и главкомом ВМС США Джоном Ричардсоном.

Открытая часть договоренности, обнародованная для прессы, предусматривает развитие взаимодействия в трех направлениях: обмен информацией о стратегическом планировании на море, отработке совместного применения боевых сил флотов в задачах противолодочной обороны и операциях авианосцев.

Издание отмечает, что авианосцы трех стран и ранее привлекались к совместным операциям за пределами командования НАТО. Французский авианосец «Шарль де Голль» участвует в операциях международной коалиции, возглавляемой США, против исламистов на Ближнем Востоке. В начале 2010-х годов Франция и Великобритания подписали ряд соглашений о двусторонней координации действий авианосных сил.