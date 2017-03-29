В Екатеринбурге к премьере «Призрака в доспехах» вывески заменили на капчу

В центре Екатеринбурга в рамках рекламной кампании к выходу фильма «Призрак в доспехах» вывески с названиями улиц и остановок стилизовали под капчи. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Znak.com.

«Не обернется ли недалекое будущее, когда люди и роботы будут ходить по одним улицам, киберпартеидом? Как отличить человека от киборга, и какие формы может принять конфликт людей и роботов? Может быть, многие из нас уже становятся „роботами“, но просто еще об этом не догадываются?», — отметили в агентстве Streetart, запустившем акцию.

«Призрак в доспехах» ― экранизация одноименной манги Масамуне Сиро, изданной в 1995 году. Картина рассказывает историю киборга и исследует границы между виртуальной и физической реальностями.

Российская премьера ленты намечена на 30 марта.

«Капча» — автоматизированный открытый тест Тьюринга для различия компьютеров и людей — представляет собой искаженное слово или набор символов, которые пользователь должен распознать, чтобы доказать, что он не робот.