Для Sega Mega Drive анонсировали новую игру

Видео: WaterMelon Games / YouTube

Студия WaterMelon Games опубликовала на своем YouTube-канале трейлер новой игры Paprium для приставки Sega Mega Drive. Она выйдет осенью 2017 года по цене в 89 долларов.

Игра относится к жанру beat 'em up («избей их всех») и сильно напоминает культовую серию Streets of Rage. В ней будет доступно пять персонажей и 24 уровня, а также совместное прохождение с другом. Paprium будет продаваться на картриджах без региональных ограничений.

Приставка Sega Mega Drive была выпущена в Японии в 1988 году, а в США появилась в 1989-м. Для нее было разработано более 900 игр. Считается, что жизненный цикл консоли закончился в 2002 году с появлением последней официально лицензированной игры в Бразилии.