В Екатеринбурге вывески заменили на интернет-капчи для определения роботов

В центре Екатеринбурга таблички с названиями улиц и строений стилизовали под капчи, которые помогают интернет-сервисам определить, кто совершает действие — живой человек или робот. Об этом пишет Znak.com.

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Аналогичные вывески также появились на остановках общественного транспорта и на одном из местных кинотеатров. Помимо этого на улицах развесили плакаты с тремя законами робототехники Айзека Азимова, а также указатели «только для людей».

Капчи по городу развесило агентство, занимающееся продвижением научно-фантастического фильма «Призрак в доспехах», который выходит на большие экраны в конце марта.

Ранее в марте уральские журналисты составили разговорник для иностранцев, которые в 2018 году собираются посетить Екатеринбург в рамках чемпионата мира по футболу. За основу были взяты распространенные выражения района «Уралмаш», который в 1990-е годы называли криминальным центром Урала. По словам авторов словаря, он призван помочь туристам найти общий язык с местными жителями, которые не говорят по-английски.